La formazione completa. Marcus Thuram, attaccante dell’ Inter, è l’unico giocatore nerazzurro a entrare nel Team of the Week della UEFA, selezionato per la prima giornata della League Phase della Champions League. Il francese, autore di una doppietta fondamentale nel 2-0 contro l’ Ajax, si è guadagnato un posto nella Top 11 della settimana al fianco di giocatori del calibro di Harry Kane del Bayern Monaco, premio che riconosce la sua prestazione stellare alla Johan Cruijff Arena. La vittoria dei nerazzurri contro i Lancieri è stata merito in gran parte della brillante performance di Thuram, che ha mostrato classe e precisione nei suoi due gol, entrambi decisivi per portare l’Inter alla vittoria in trasferta ed entrambi realizzati con dei colpi di testa su calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Champions League Inter, un nerazzurro inserito nella Top 11 della 1^ giornata dalla Uefa: ecco di chi si tratta!

