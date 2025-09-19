Nella serata di ieri si è conclusa la prima delle otto giornate di League Phase. Il nuovo formato della Champions League, diviso su tre giorni in occasione della prima giornata, ha regalato una marea di emozioni e di risultati inattesi. L’Inter dal canto suo, ha conquistato tre punti fondamentali sull’ostico L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Champions Inter, ecco i risultati delle prossime avversarie dei nerazzurri