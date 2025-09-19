Cgil in piazza per Gaza a Torino e nelle città piemontesi

Lidentita.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavoratori di diversi settori – metalmeccanici edili, trasporti e commercio  – si fermano per quattro ore oggi venerdì 19 settembre. Lo sciopero, promosso dalla Cgil Piemonte, coinvolge Torino dove è in corso una manifestazione in piazza San Carlo e il resto della regione. “La situazione in corso nella Striscia di Gaza, con l’occupazione portata avanti . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

cgil in piazza per gaza a torino e nelle citt224 piemontesi

© Lidentita.it - Cgil in piazza per Gaza a Torino e nelle città piemontesi

In questa notizia si parla di: cgil - piazza

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Appello della Cgil ai farmacisti: "Venite in piazza"

La Flai Cgil Foggia in piazza contro lo spreco del Pnrr: "L'umanità prima della burocrazia"

Sciopero Cgil per Gaza, a Torino in piazza almeno in duemila; 19 settembre, giorno della mobilitazione Cgil per Gaza. Le piazze; Il mondo del lavoro per Gaza: scioperi e manifestazioni di piazza in tutto il Piemonte, anche a Torino.

cgil piazza gaza torinoSciopero Cgil per Gaza, a Torino in piazza almeno in duemila - Almeno duemila persone stanno partecipando questo pomeriggio al presidio pro- Si legge su msn.com

cgil piazza gaza torinoIl mondo del lavoro in piazza per Gaza: oggi sciopero di 4 ore - Il mondo del lavoro sciopera e scende in piazza in solidarietà alla popolazione di Gaza, in Piemonte come in tutta Italia. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cgil Piazza Gaza Torino