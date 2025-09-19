Cgil in collegamento con la Flottilla con Yassine Lafram presidente Ucoii

Da Piacenza alle acque tra la Sicilia e la Grecia, nel salone Nelson Mandela della Camera del Lavoro di Piacenza, le lavoratrici e i lavoratori pubblici piacentini che oggi, venerdì 19 settembre, garantiranno i servizi e non potranno scioperare “per legge”, hanno incontrato il dottor Yassine. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Mannino (Cgil), corteo Flotilla conferma Sicilia terra di pace - "E' un'iniziativa dei siciliani che è la testimonianza concreta di chi vuole essere protagonista di una grande battaglia. Secondo ansa.it

Lafram: “A Gaza carneficina in diretta tv, serve agire: ecco perché salirò sulla Global Flotilla” - BOLOGNA – Sua moglie che lo aspetta a casa a Bologna insieme ai suoi quattro figli non ha per nulla condiviso la sua scelta, “ma ha deciso di sostenermi, pur non essendo assolutamente d’accordo”. Si legge su bologna.repubblica.it

