Breaking: Il capo allenatore di New York Red Bulls Sandro Schwarz ha richiesto una maggiore fluidità ai suoi aggressori a seguito delle loro recenti lotte. I Red Bulls hanno segnato solo due volte in quattro partite MLS dalla sconfitta della loro US Open Cup il 13 agosto, ma la loro ultima partita contro i Portland Timbers ha lasciato Schwarz particolarmente frustrata. Nyrb ha perso 2-1 sulla strada per i legni, ma hanno subito il goal vincente solo tre minuti dopo che Emil Forsberg aveva ripristinato la parità. Dopo non aver vinto nessuna delle ultime tre partite MLS, i Red Bulls sono ora decimi nella Eastern Conference, due punti alla deriva del fuoco di Chicago nei playoff. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Cf Montreal contro New York Red Bulls: Schwarz richiede ritmo e fluidità tra i playoff di playoff