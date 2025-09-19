Cf Montreal contro New York Red Bulls | Schwarz richiede ritmo e fluidità tra i playoff di playoff

Justcalcio.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Breaking: Il capo allenatore di New York Red Bulls Sandro Schwarz ha richiesto una maggiore fluidità ai suoi aggressori a seguito delle loro recenti lotte. I Red Bulls hanno segnato solo due volte in quattro partite MLS dalla sconfitta della loro US Open Cup il 13 agosto, ma la loro ultima partita contro i Portland Timbers ha lasciato Schwarz particolarmente frustrata. Nyrb ha perso 2-1 sulla strada per i legni, ma hanno subito il goal vincente solo tre minuti dopo che Emil Forsberg aveva ripristinato la parità. Dopo non aver vinto nessuna delle ultime tre partite MLS, i Red Bulls sono ora decimi nella Eastern Conference, due punti alla deriva del fuoco di Chicago nei playoff. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

cf montreal contro new york red bulls schwarz richiede ritmo e fluidit224 tra i playoff di playoff

© Justcalcio.com - Cf Montreal contro New York Red Bulls: Schwarz richiede ritmo e fluidità tra i playoff di playoff

In questa notizia si parla di: montreal - york

Montreal Impact-New York City: dove vederla, orario e probabili formazioni

CF Montreal v St. Louis City SC: Critchley richiede efficienza in attacco; PROBABILI FORMAZIONI| MONTREAL-INTER MIAMI | MLS 6 LUGLIO; Owusu gela Mascherano in avvio, poi è Messi show: l’Inter Miami cala il poker a Montréal, termina 4-1.

Cerca Video su questo argomento: Cf Montreal Contro New