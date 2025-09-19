Cesena festeggia i 140 anni del Resto del Carlino | storia cultura spettacolo e sport nei racconti degli ospiti
Cesena, 19 settembre 2025 – Alle 18 il sipario si alza nella suggestiva cornice dell’aula magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena in piazza Bufalini, dove prende vita, tra la vivacità generale, gli abiti colorati della stagione ancora estiva, e l’emozione per l’attesa, l’evento speciale del tour celebrativo per i 140 anni del Resto del Carlino ( video ). Un appuntamento aperto a tutti i lettori e i cittadini, un talk show con tanti ospiti tra i protagonisti della vita cittadina nei vari ambiti, dalla politica alla società, dal volontariato allo sport, allo spettacolo. Il saluto di benvenuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cesena - festeggia
Il Club Alpino Italiano di Cesena festeggia 60 anni di vita con il festival 'La montagna che ci unisce', tra mostre e arrampicate sportive
2005-06 . SERIE B. AREZZO-CESENA = 1-0 . Rete di FABIANO. FABIANO e Mister GUSTINETTI festeggiano a fine gara. #amarantomuseostoriadellarezzocalcio #usarezzo1923 #SerieB #arezzo #arezzocalcio #cesenacalcio #lastoriadellarezzosiamonoi Vai su Facebook
Sabato sera 06/09 si Festeggiano i miei 20 anni da DJ & PRODUCER #GmagicWorld Vi aspetto tutti a festeggiare a Bagnile (Cesena) http://gmagic.it - X Vai su X
Cesena festeggia i 140 anni del Resto del Carlino: storia, cultura, spettacolo e sport nei racconti degli ospiti; A Reggio Emilia la festa dei 140 anni del Resto del Carlino: sfoglia l’inserto speciale; Jovanotti incarna i valori in cui crediamo: Rockin' 1000 festeggia i 10 anni con 140 musicisti a Sanremo.
Festa 140 anni del Carlino a Cesena: leggi lo speciale dell’evento - Cesena, 19 settembre 2025 – Oggi alle 18 nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena è in programma il nostro evento speciale in occasione dei 140 anni dalla fondazione de il Resto del ... Come scrive msn.com
Il tour del Carlino arriva oggi a Cesena. Talk show alla Malatestiana con i protagonisti della città - Appuntamento alle 18 nell’aula magna della Biblioteca: interverranno il sindaco Lattuca, il vescovo Caiazzo e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Riporta msn.com