Cesa celebra l’Eco Day | una festa per l’ambiente per grandi e piccini
Domenica 21 settembre 2025, dalle ore 10:30 alle 12:30, Villa Aldo Moro in Piazza De Michele ospiterà il Festival dell’Ambiente – Eco Day, un evento dedicato alla sensibilizzazione ecologica e al divertimento per tutta la cittadinanza.Promossa dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Cesa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: cesa - celebra
ArezzoTv. . Una targa a Cesa per celebrare lo spirito di comunità Vai su Facebook
Cesa celebra l’Eco Day: una festa per l’ambiente per grandi e piccini - Domenica 21 settembre 2025, dalle ore 10:30 alle 12:30, Villa Aldo Moro in Piazza De Michele ospiterà il Festival dell’Ambiente – Eco Day, un evento dedicato alla sensibilizzazione ecologica e al ... Scrive casertanews.it