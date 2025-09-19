Cesa celebra l’Eco Day | una festa per l’ambiente per grandi e piccini

Domenica 21 settembre 2025, dalle ore 10:30 alle 12:30, Villa Aldo Moro in Piazza De Michele ospiterà il Festival dell’AmbienteEco Day, un evento dedicato alla sensibilizzazione ecologica e al divertimento per tutta la cittadinanza.Promossa dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Cesa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

