Certosa l’addio ai monaci Il vescovo | Sono dispiaciuto Erano un punto di riferimento

Ilgiorno.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo segno che qualcosa sta cambiando si vede fin dall’ingresso dove non ci sono i monaci ad accogliere i giornalisti, ma delle ragazze con un badge al collo e un compito: allontare la stampa che vorrebbe sapere che cosa accadrà dal 1° gennaio. Dopo quasi 60 anni, infatti, i monaci cistercensi della congregazione Casamariensis lasceranno il complesso monumentale della Certosa di Pavia, dove risiedono in forma stabile dal 1968. Il monastero, uno dei massimi capolavori dell’arte tardo-medievale e rinascimentale in Lombardia, dal prossimo anno verrà gestito dal ministero della Cultura attraverso la direzione regionale Musei nazionali Lombardia che dovrà garantire la tutela e la funzione pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

certosa l8217addio ai monaci il vescovo sono dispiaciuto erano un punto di riferimento

© Ilgiorno.it - Certosa, l’addio ai monaci. Il vescovo: "Sono dispiaciuto. Erano un punto di riferimento"

In questa notizia si parla di: certosa - addio

Addio a Marco Bonamico, Certosa gremita per i funerali del Marine. La figlia Elena: “Buon viaggio papà”

Villa Certosa, addio alla dimora di Berlusconi: chi la sta acquistando

certosa l8217addio monaci vescovoCertosa, l’addio ai monaci. Il vescovo: "Sono dispiaciuto. Erano un punto di riferimento" - Da gennaio visite al monastero a pagamento: gli incassi serviranno a finanziare manutenzioni e restauri ... Scrive ilgiorno.it

certosa l8217addio monaci vescovoVia i monaci dalla Certosa di Pavia: dal 1 gennaio sarà gestita dai musei lombardi (e si pagherà il biglietto) - Il vescovo: «Cerchiamo chi possa dire messa la domenica» ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Certosa L8217addio Monaci Vescovo