Il primo segno che qualcosa sta cambiando si vede fin dall’ingresso dove non ci sono i monaci ad accogliere i giornalisti, ma delle ragazze con un badge al collo e un compito: allontare la stampa che vorrebbe sapere che cosa accadrà dal 1° gennaio. Dopo quasi 60 anni, infatti, i monaci cistercensi della congregazione Casamariensis lasceranno il complesso monumentale della Certosa di Pavia, dove risiedono in forma stabile dal 1968. Il monastero, uno dei massimi capolavori dell’arte tardo-medievale e rinascimentale in Lombardia, dal prossimo anno verrà gestito dal ministero della Cultura attraverso la direzione regionale Musei nazionali Lombardia che dovrà garantire la tutela e la funzione pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Certosa, l’addio ai monaci. Il vescovo: "Sono dispiaciuto. Erano un punto di riferimento"

