Cersaie costi ed energia al centro | Una vetrina per il Made in Italy

Presentata ieri a Bologna l’edizione numero 42 di Cersaie, appuntamento mondiale per le filiere della ceramica e dell’ arredobagno che comincia lunedi a BolognaFiere con taglio del nastro e convegno inaugurale che vedrà intervenire, tra gli altri, i ministri Tommaso Foti e Adolfo Urso. Gli organizzatori hanno ampliato gli spazi (155mila metri quadri di superficie espositiva accoglieranno 630 aziende da 29 diversi paesi) con l’intenzione di ampliare anche il ‘respiro’ di un settore che ha in Cersaie la sua vetrina per eccellenza. "L’importanza di questo appuntamento – ha detto Filippo Manuzzi, della Commissione Fiere di Confindustria Ceramica - si alimenta dalla centralità dell’ industria italiana e viceversa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

