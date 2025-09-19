Cersaie continua a innovarsi, arrivano gli chef stellati in fiera.

Bologna, 19 set. (askanews) - Bologna si prepara ad accogliere il mondo della ceramica e dell'arredobagno. Alla vigilia dell'apertura, lunedì 22 settembre, Cersaie conferma il suo ruolo di punto di riferimento globale del settore con numeri in crescita e novità che guardano all'eccellenza italiana. 620 espositori da 29 paesi su 155mila metri quadrati: la fiera si reinventa ancora una volta. "Cersaie rappresenta la manifestazione più importante per l'industria ceramica e internazionale - spiega Filippo Manuzzi, presidente Commissione Attività Promozionali e Fiere di Confindustria Ceramica -. Edicer, come organizzatrice della fiera, e Confindustria Ceramica, come associazione dei produttori italiani di ceramica, supportano il Cersaie e investe nel Cersaie tutto l'anno per mantenere e incrementare questa centralità e internazionalità della fiera". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

