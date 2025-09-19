Cerreto Sannita si tinge di rosa una giornata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione

Fremondoweb.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 settembre la marcia della prevenzione approda in paese: visite gratuite, cultura e musica per sensibilizzare sull’importanza della salute Dopo le tappe che hanno visto protagoniste San Lorenzello e Bocca della Selva, la grande ondata di solidarietà e consapevolezza . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

cerreto sannita si tinge di rosa una giornata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione

© Fremondoweb.com - Cerreto Sannita si tinge di rosa, una giornata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione

In questa notizia si parla di: cerreto - sannita

Anche Cerreto Sannita alza la voce per la Palestina

A Cerreto Sannita concluso il corso “Pasticci…Amo”

L’arte millenaria della ceramica nelle botteghe di Cerreto Sannita

Avellino si tinge di rosa: torna ‘Il bene fa bene’ con il dott. Carlo Iannace e The Power of Pink; Il Matese si tinge di rosa. I dettagli sul traguardo del Giro d’Italia a Bocca della Selva; Giro d’Italia, Cusano Mutri si gemella con il comune di Terzigno.

Diocesi: Cerreto Sannita, oggi termina la seconda edizione della Scuola d’imprenditorialità - Giunge al termine la seconda edizione della Scuola diocesana d’imprenditorialità di Cerreto Sannita- Lo riporta agensir.it

Diocesi: Cerreto Sannita, concluso presso il laboratorio DolceMente il corso “Pasticci…Amo” - S’è concluso, presso il laboratorio di pasticceria sociale DolceMente della cooperativa iCare della diocesi di Cerreto Sannita- Come scrive agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Cerreto Sannita Tinge Rosa