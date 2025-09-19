Cercatore di funghi ritrovato morto in Ossola

Sono scattate nel pomeriggio di ieri le ricerche di Tiziano Pirazzi, il sessantottenne scomparso nella zona dell'Alpe Pra sopra Pieve Vergonte.L'uomo si trovava nella sua baita ed era uscito già al mattino presto per andare a funghi. All'ora di pranzo avrebbe dovuto incontrarsi con un amico, che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

