Cercatore di funghi novarese morto in Valle Anzasca
Ancora un cercatore di funghi trovato senza vita in Ossola.Questa volta l'incidente in cui ha perso la vita un uomo sulla settantina residente nel novarese si è verificato in Valle Anzasca, nei boschi sopra Bannio Anzino.L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, venerdì 19 settembre, e sul. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: cercatore - funghi
Chi era Sergio Radaelli, il cercatore di funghi trovato senza vita nei boschi della Valsassina
Cercatore di funghi non rientra a casa: ricerche a Pedesina. L’auto trovata ai margini del bosco
Tragedia tra Pedesina e Rasura: muore il cercatore di funghi Gianni Alberti
Tragedia a #PieveVergone, in #Ossola: #cercatore di #funghi di 67 anni trovato #morto sul fondo di un dirupo Vai su Facebook
Malore fatale nei boschi: muore cercatore di funghi 61enne http://tinyurl.com/5ykf5epp - X Vai su X
Trovato senza vita il cercatore di funghi di 72 anni del Novarese precipitato in valle Anzasca; Cercatore di funghi ritrovato morto in Ossola; Pieve Vergonte, tragedia all’Alpe Pra: morto un cercatore di funghi.
Cercatore di funghi morto nei boschi a Usseglio - Lorenzo Ferro Garel di Torino vittima di un incidente in montagna all’inizio della strada che porta al lago della Torre, in località Castello ... Segnala msn.com
Cerca i funghi nei boschi di Craveggia, ma si perde. Lo trova l’elicottero ore dopo - NOVARA – Un uomo è caduto in un dirupo mentre cercava funghi a Craveggia, in val Vigezzo, nel novarese. quotidianopiemontese.it scrive