Cercatore di funghi novarese morto in Valle Anzasca
Ancora un cercatore di funghi trovato senza vita in Ossola.Questa volta l'incidente in cui ha perso la vita un uomo sulla settantina, Massimo Julita, residente nel novarese si è verificato in Valle Anzasca, nei boschi sopra Bannio Anzino.L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, venerdì 19. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In montagna dramma senza fine: cercatore di funghi muore in Valle Anzasca - L'allarme era partito questa mattina da AppleWatch, mobilitando elisoccorso e Soccorso alpino ... Riporta varesenoi.it
Tragedia in Valle Anzasca: cercatore di funghi precipita e perde la vita - La stagione dei funghi, purtroppo, si conferma ancora una volta tra le più rischiose per chi frequenta i boschi e le montagne senza le dovute precauzioni (foto d'archivio) ... Come scrive laprovinciadivarese.it