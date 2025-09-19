Cerca un alloggio a Milano ma gli viene negato | Sei gay? Allora la stanza non è più disponibile
Luca Mariotti, 21 anni, racconta a Fanpage.it la sua esperienza durante la ricerca di un alloggio a Milano. "La prima domanda che mi è stata posta dal proprietario per messaggio - riferisce il ragazzo - è stata se ero gay. Alla mia risposta affermativa, la stanza a cui ero interessato è diventata improvvisamente non più disponibile. Mi sono sentito sbagliato, ma non voglio che succeda ad altri". 🔗 Leggi su Fanpage.it
