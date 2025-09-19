Cerca di comprare con bancomat rubato | tradito dalle notifiche sul cellulare della vittima
Prima il furto in pieno centro, poi il tentativo di utilizzare il bancomat e infine la fuga su un bus, ma senza fare tanta strada: così un 22enne marocchino è stato fermato e denunciato dalla polizia.Il fatto nella notte tra giovedì e venerdì: a far scattare l’intervento degli agenti, la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Tenta di comprare un telefono con la carta di credito rubata: denunciata - CATANIA – I carabinieri scoprono e denunciano una 32enne di Messina per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. Segnala livesicilia.it
Anziano accerchiato da cinque uomini per rubargli il bancomat, poi una raffica di prelievi: ritirati 1.200 euro, l’intera pensione del mese - Da borseggiatori a rapinatori, dal furto di borsette e portafogli alla violenza per rubare un bancomat a un pensionato e farsi consegnare la pensione. ilmattino.it scrive