C’era lei! Re Carlo rivelazione shock | né Diana né Camilla chi doveva essere la moglie
L’inattesa rivelazione di Re Carlo III. In un momento di leggerezza e umorismo durante il banchetto di Stato tenutosi mercoledì sera al Castello di Windsor in onore di Donald e Melania Trump, Re Carlo III ha condiviso un aneddoto sorprendentemente personale. Con un sorriso, ha rivelato un retroscena degli anni ’70, scherzando sul fatto che avrebbe potuto diventare parte della famiglia presidenziale americana, sposando una delle figlie di Richard Nixon. Questa rivelazione, che ha catturato l’attenzione e suscitato risate, in particolare da parte di Donald Trump, che si è girato per condividerla con la sua vicina di posto, Kate Middleton, ha gettato una nuova luce sul passato del monarca e sui tentativi diplomatici di un tempo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: carlo - rivelazione
Re Carlo III, la rivelazione inaspettata che sorprende anche Camilla
“William e Harry hanno una sorella”. La rivelazione choc su Carlo e Diana
Re Carlo, la rivelazione sull’incontro passato fra Diana e Camilla (che ammutolì tutti)
La rivelazione Ellertsson, l’equilibratore del Genoa con l’Italia nel cuore Carlo Danani per Primocanale Nel Genoa che a Como sa esaltare i suoi tifosi con le volatissime di Norton-Cuffy e il gol in piena zona Cesarini di Ekuban, spunta un protagonista silenzios Vai su Facebook
Carlos Augusto si aggiudica il premio Gentleman rivelazione FC Internazionale 2024/2025 ? - X Vai su X
Re Carlo, la rivelazione sull’incontro passato fra Diana e Camilla (che ammutolì tutti) - Come svela il Daily Mail, nel suo libro sulla vita di re Carlo III, intitolato Rebel King: The Making of a Monarch, lo scrittore Tom Bower ha raccontato un incontro particolarmente teso tra i tre, ... Lo riporta dilei.it
Re Carlo è alle prese con un problema che Camilla definisce “terribile” - C’è un piccolo dramma estivo tra le mura aristocratiche più amate della corona britannica: re Carlo III e la regina Camilla si trovano a convivere con un ospite inatteso che ha reso più frizzante, e a ... Come scrive dilei.it