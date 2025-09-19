C’era lei! Re Carlo rivelazione shock | né Diana né Camilla chi doveva essere la moglie

L’inattesa rivelazione di Re Carlo III. In un momento di leggerezza e umorismo durante il banchetto di Stato tenutosi mercoledì sera al Castello di Windsor in onore di Donald e Melania Trump, Re Carlo III ha condiviso un aneddoto sorprendentemente personale. Con un sorriso, ha rivelato un retroscena degli anni ’70, scherzando sul fatto che avrebbe potuto diventare parte della famiglia presidenziale americana, sposando una delle figlie di Richard Nixon. Questa rivelazione, che ha catturato l’attenzione e suscitato risate, in particolare da parte di Donald Trump, che si è girato per condividerla con la sua vicina di posto, Kate Middleton, ha gettato una nuova luce sul passato del monarca e sui tentativi diplomatici di un tempo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

