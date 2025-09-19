Il gioiello del Real Madrid avrebbe potuto vestirsi di bianconero. La trattativa con la Juventus non è purtroppo decollata. Reduce dal pirotecnico 4-4 maturato martedì sera all’Allianz Stadium contro il Borussia Dortmund di Niko Kovac nella prima giornata della fase campionato di Champions League, la Juventus di Igor Tudor vola a Verona per affrontare l’Hellas di Paolo Zanetti in occasione della quarta giornata di campionato. Gara, quella dello Stadio Bentegodi, che i bianconeri proveranno ovviamente a vincere per mettere in cassaforte quella che sarebbe la quarta vittoria consecutiva in altrettante gare di campionato disputate. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

C'era l'apertura del Real, poi il nulla di fatto: rammarico Juve, che colpo sarebbe stato