Centro Medico Morandi | un punto di riferimento per la salute

19 set 2025

Il Centro Medico Morandi è una struttura sanitaria moderna e altamente qualificata, situata in Viale Giorgio Morandi 199, 00155 Roma. Centro Medico Morandi Offriamo una vasta gamma di servizi medici specialistici, garantendo un approccio integrato alla salute dei nostri pazienti. Servizi offerti. Presso il nostro centro medico, è possibile accedere a diverse specialità, tra cui: Medicina generale. Cardiologia. Dermatologia. Ortopedia. Oculistica. Fisioterapia. Laboratorio analisi. Grazie alla presenza di professionisti qualificati e all’utilizzo di tecnologie avanzate, garantiamo un’assistenza sanitaria di alta qualità. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

