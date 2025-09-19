Centinaia in piazzale della Pace per Gaza la rabbia della Cgil | E' un genocidio a cielo aperto fermatevi!
Uno sciopero di quattro ore e un presidio in piazzale della Pace a Parma, dalle 16 alle 18, per opporsi al genocidio in Palestina e all'occupazione della Striscia di Gaza da parte di Israele. Lo ha indetto, per il pomeriggio di venerdì 19 settembre, la Cgil di Parma. È il primo dei due scioperi -. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Diverse centinaia di manifestanti hanno sfilato a Milano da piazzale Lodi al quartiere Corvetto per il diritto alla casa e all'abitare
Ci hanno detto di rimanere in presidio, ieri, in Piazza alla Scala, di non fare scherzi. Dopo la notte a Gaza City, dopo le centinaia di bombe, i cecchini appostati per costringere i nostri compagni e le nostre compagne a lasciare l'ennesima "casa", dopo due anni Vai su Facebook
"Basta silenzio sulle morti di Gaza", in centinaia a Cagliari per la corsa dell'indignazione - Un lungo serpentone di bandiere palestinesi e manifestanti, tra cori e slogan per chiedere la fine delle violenze a Gaza, con in apertura lo striscione con la scritta “LIBERTADE PRO SA PALESTINA”. Scrive rainews.it