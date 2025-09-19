Cena spettacolo napoletana Tombola Scostumata

Napolitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cena Spettacolo NapoletanaTOMBOLA SCOSTUMATAMercoledì 10, domenica 14, mercoledì 17 e domenica 28 dicembre 2025 ore 21:00Napoli Vic' Street via Giuseppe Martucci 44info 081662423 cellulare 3356215087 MENU' SPETTACOLO DSPONIBILI1- Tagliere Stendino di Prelibatezze** - € 20,00 (bevande escluse. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cena - spettacolo

Cena spettacolo napoletana "Resta cu' mme"

Cena spettacolo napoletano "'A mossa"

Cena spettacolo con delitto "Nelle terre dell'Andalusia"

Cena spettacolo Tombola Scostumata Rose 'e maggio; Direttamente da Napoli arriva la tombola scostumata con Nanà Vaiassa: ricavato in beneficenza; Tombola scostumata: cena spettacolo al Vic' Street.

Cerca Video su questo argomento: Cena Spettacolo Napoletana Tombola