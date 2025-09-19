Cellulari vietati nelle aule studenti all’attacco | dispositivi di riserva telefoni obsoleti e iPod per eludere i controlli Le strategie creative della Generazione Z
La circolare ministeriale che ha introdotto il divieto assoluto di utilizzare smartphone durante l'orario scolastico, ricreazione compresa, estendendo la misura anche agli istituti superiori, ha generato reazioni contrastanti: fastidio tra gli studenti, soddisfazione dei genitori e perplessità nel corpo docente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
cellulari - vietati
Cellulari vietati a scuola, i presidi e la linea dura: “Prevediamo sanzioni”
Chiude il ristorante in cui erano vietati i cellulari: “Ci prendiamo una pausa, ma torneremo con un nuovo locale”
Cellulari vietati nelle aule, studenti all'attacco: dispositivi di riserva, telefoni obsoleti e iPod per eludere i controlli. Le strategie creative della Generazione Z
Gli studenti di Foggia si adeguano al divieto dei cellulari in aula - Reazioni positive a Foggia dopo il divieto ministeriale dei cellulari in classe: gli studenti si adeguano con responsabilità. Lo riporta trmtv.it
Divieto di cellulari in classe: come gli studenti cercano di aggirare la misura - Il divieto di usare i cellulari in classe crea difficoltà organizzative nelle scuole italiane, mentre molti studenti continuano a eludere la norma con strategie consolidate e reazioni contrastanti. Segnala gaeta.it