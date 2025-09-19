Cecchettin il papà di Giulia | Credo nella giustizia riparativa ma da Turetta non sono mai arrivate scuse

Affaritaliani.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il papà di Giulia a proposito della possibilità di ricorso allo strumento giuridico da parte di Filippo Turetta. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

cecchettin il pap224 di giulia credo nella giustizia riparativa ma da turetta non sono mai arrivate scuse

© Affaritaliani.it - Cecchettin, il papà di Giulia: "Credo nella giustizia riparativa, ma da Turetta non sono mai arrivate scuse"

In questa notizia si parla di: cecchettin - giulia

Cecchettin ai giovani: “Odiare fa star peggio. Il mio scopo è salvare un’altra Giulia”

"Farai la fine di Giulia Cecchettin", il cantante-rapper di Amici è stato condannato a quattro anni

Piazza gremita per Cecchettin: "Le mie figlie, le mie maestre. Dedico a Giulia i vostri applausi"

cecchettin pap224 giulia credoGino Cecchettin: «Giustizia riparativa per Filippo Turetta? È troppo tardi, prima deve chiedere scusa» - Ospite della trasmissione 'Dentro la notizia' con Gianluigi Nuzzi su Canale 5, Gino Cecchettin ha parlato di Filippo Turetta, vittima di un'aggressione in carcere da un altro ... Segnala msn.com

cecchettin pap224 giulia credoTuretta, Gino Cecchettin: «Troppo tardi per la giustizia riparativa» - Ci credo nella giustizia riparativa, ma nel mio caso specifico penso che il percorso debba ancora iniziare ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cecchettin Pap224 Giulia Credo