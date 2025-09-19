C’è un’orsa morta nel bosco | l’avviso di due turisti

Pomeriggio insolito quello di ieri – giovedì 18 settembre – per due escursionisti in Val di Sole che, passeggiando nei boschi di Caldes, hanno trovato il corpo di un’orsa morta.Immediatamente sono stati allertati gli operatori del Corpo Forestale del Trentino, che sono intervenuti sul posto e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it