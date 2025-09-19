C’è un’orsa morta nel bosco | l’avviso di due turisti
Pomeriggio insolito quello di ieri – giovedì 18 settembre – per due escursionisti in Val di Sole che, passeggiando nei boschi di Caldes, hanno trovato il corpo di un’orsa morta.Immediatamente sono stati allertati gli operatori del Corpo Forestale del Trentino, che sono intervenuti sul posto e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: orsa - morta
Trento, due cacciatori a giudizio per l’uccisione dell’Orsa F36: era stata trovata morta nel 2023
Trentino, orsa trovata morta in val di Sole: ancora non chiare le cause del decesso. I precedenti
“Ha sparato e volutamente l’ha colpita a morte.” L’orsa F36 è stata freddata da centinaia di metri di distanza, durante una battuta di caccia. Due uomini andranno a processo con l’accusa di crudeltà. Cosa è emerso dalle indagini che ha permesso di incastrarli - facebook.com Vai su Facebook