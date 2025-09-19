C’è una nuova epidemia e nessuno se n’è accorto
«Oggi, un bambino americano di 8 anni su 31 ha una diagnosi di disturbo dello spettro autistico (Asd), nel 2000 la stima era di uno su 150, negli anni Settanta il tasso era di uno su 10.000». Lo rivelano dati ufficiali riferiti dal ministro Usa della sanità, Robert F. Kennedy jr. Epidemia in progresso cominciata molti anni fa. Finora se ne sono accorti soltanto Kennedy e i suoi collaboratori. C’entrano le vaccinazioni, sempre di più, a cui sono sottoposti i neonati? Si spera che la risposta arrivi dai vivi, non dai posteri. ( Ard ). 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: nuova - epidemia
Panico in Italia, nuova epidemia mortale: porti e aeroporti messi a soqquadro
Nella Repubblica Democratica del Congo è iniziata una nuova epidemia di Ebola
È scoppiata una nuova epidemia di Ebola: rilevato lo Zaire, il ceppo più rapido, aggressivo e letale
Nuova epidemia di #Ebola in Congo: tasso di mortalità al 53% Vai su Facebook
Repubblica Democratica del Congo: dichiarata nuova epidemia di ebola - https://ilmetropolitano.it/2025/09/04/repubblica-democratica-del-congo-dichiarata-nuova-epidemia-di-ebola/… #ilmetropolitano - X Vai su X
Epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo, 15 morti - Il 4 settembre il ministero della salute della Repubblica Democratica del Congo (Rdc) ha annunciato una nuova epidemia di ebola nel paese, che dalla fine di agosto ha causato 15 decessi. Da internazionale.it
Ebola, nuova epidemia in Congo: 28 casi sospetti e 15 morti. L'Oms:«Casi destinati ad aumentare» - Le autorità sanitarie della Repubblica Democratica del Congo hanno infatti dichiarato un’epidemia di malattia da virus Ebola nella Provincia del Kasai, ... Riporta corriere.it