C’è una nuova epidemia e nessuno se n’è accorto

«Oggi, un bambino americano di 8 anni su 31 ha una diagnosi di disturbo dello spettro autistico (Asd), nel 2000 la stima era di uno su 150, negli anni Settanta il tasso era di uno su 10.000». Lo rivelano dati ufficiali riferiti dal ministro Usa della sanità, Robert F. Kennedy jr. Epidemia in progresso cominciata molti anni fa. Finora se ne sono accorti soltanto Kennedy e i suoi collaboratori. C’entrano le vaccinazioni, sempre di più, a cui sono sottoposti i neonati? Si spera che la risposta arrivi dai vivi, non dai posteri. ( Ard ). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

