C’è un destra prona a Netanyahu | convegni attacchi e dichiarazioni choc Perché? La diretta con Gomez e Salvini

Ilfattoquotidiano.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un destra prona a Netanyahu: convegni, attacchi e dichiarazioni choc. Perché? Alle 16 torna la diretta con Peter Gomez, accompagnato oggi da Giacomo Salvini

C'è un destra prona a Netanyahu: convegni, attacchi e dichiarazioni choc. Perché? La diretta con Gomez e Salvini

