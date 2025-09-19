C’è un destra prona a Netanyahu | convegni attacchi e dichiarazioni choc Perché? La diretta con Gomez e Salvini
C’è un destra prona a Netanyahu: convegni, attacchi e dichiarazioni choc. Perché? Alle 16 torna la diretta con Peter Gomez, accompagnato oggi da Giacomo Salvini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Immagini che la Rai, sempre prona e asservita alla destra di Governo, non ti ha fatto vedere. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato contestato e fischiato a Pescara, durante la consegna del premio "Fare pace" nell'ambito del Festival dannunziano.
Nel 2025 si è suicidato un ragazzo di soli 15 anni, quel ragazzo era vittima di bullismo. La destra prova a fermare l'educazione al rispetto. Ma noi sappiamo che solo parlando di affettività, consenso e differenze possiamo cambiare davvero la cultura della viole