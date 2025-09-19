C’è un destra prona a Netanyahu: convegni, attacchi e dichiarazioni choc. Perché? Alle 16 torna la diretta con Peter Gomez, accompagnato oggi da Giacomo Salvini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - C’è un destra prona a Netanyahu: convegni, attacchi e dichiarazioni choc. Perché? La diretta con Gomez e Salvini