Cdp 230 milioni per le comunità locali e per le Pmi che operano sui mercati esteri | via libera dal Cda

Il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’amministratore delegato e direttore generale, Dario Scannapieco, ha deliberato operazioni per un valore complessivo di circa 230 milioni di euro  a favore delle  comunità locali, delle  imprese italiane  che operano in settori strategici e dello sviluppo sostenibile nei  mercati internazionali. Interventi a favore delle Pubbliche Amministrazioni. “In linea con gli obiettivi definiti dal Piano Strategico 2025-2027 e a conferma della vicinanza del Gruppo Cdp alle Istituzioni locali, il Cda – si legge in una nota – ha dato il via libera a iniziative dedicate a progetti per la PA, con particolare focus sugli investimenti destinati ad accrescere l’attrattività dei territori e sul potenziamento dei servizi per i cittadini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

