Cayenne Electric Porsche accelera dallo schermo all’asfalto estremo

Porsche alza l'asticella della sperimentazione: la nuova Cayenne Electric nasce dall'incontro fra laboratori virtuali e strade vere, un metodo che accelera lo sviluppo senza sacrificare l'eccellenza tipica della Casa di Stoccarda. Un progetto nato nel mondo digitale La gestazione della Porsche Cayenne Electric si è svolta innanzitutto dietro a uno schermo: circa 120 prototipi fisici,

I test di resistenza hanno riprodotto l'intero ciclo di vita della futura e nuova Porsche Cayenne Electric, con oltre 150.000 km percorsi in pochi mesi tra città, autostrade e strade extraurbane. L'integrazione tra sviluppo digitale e collaudi reali ha permesso di ridu

A sorpresa #Porsche con la Cayenne EV svela la ricarica induttiva per auto elettriche, presto disponibile a 7 mila euro. Ricarichi come il telefonino: parcheggi su una piastra lunga 117 cm, anche all'esterno, e il gioco è fatto. Basta cavi, prese...

Nuova Porsche Cayenne Electric: test digitali, collaudo reale - Porsche accelera sulla trasformazione: simulazioni avanzate, banchi prova combinati e collaudi al limite guidano la nascita della Cayenne Electric

World premiere di Cayenne Electric entro fine 2025. Intanto, ecco una prima gallery "acrobatica", senza più veli (solo un po' di sabbia) - Queste sono le primissime foto di nuova Porsche Cayenne full electric.