Cavalieri primi test Domani c’è Livorno
"Siamo contenti di giocare dopo gli ultimi mesi senza partite. La prima fase della preparazione è andata bene, siamo soddisfatti. La partita con Livorno è solo il primo momento di verifica, ne seguiranno altri due. Sarà un buon test per testare la condizione fisica e i primi meccanismi di gioco". Il direttore sportivo dei Cavalieri Union, Francesco Fusi, ha così presentato il primo test match stagionale che si svolgerà domani alle 18:30 al Montano. In programma c’è il derby toscano con il Livorno, che manca da un paio di stagioni in campionato. Allora furono gli uomini di Alberto Chiesa a prevalere, nella stagione 202324 che si concluse con il raggiungimento dei playoff a la qualificazione alla scorsa Serie A1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cavalieri - primi
I Cavalieri appesi all’incognita Montano. Ipotesi campo di Sesto per i primi test
Star Wars: svelato il motivo dell’assenza dei Cavalieri di Ren nei primi due film della Trilogia Sequel. - facebook.com Vai su Facebook
Cavalieri, primi test. Domani c’è Livorno; Cavalieri Union in campo. Tutte le squadre ripartono; Ascoli, idrovore per togliere l’acqua dalla pista. Prove allo Squarcia, è filato tutto liscio. «Nessun problema ai cavalli».
Cavalieri, primi test. Domani c’è Livorno - "Siamo contenti di giocare dopo gli ultimi mesi senza partite. msn.com scrive
La Voghe nel primo test raccoglie un bel pari Il Vado di Roselli è bloccato al Parisi - La nuova Voghe supera positivamente il primo test stagionale, contro una big come il Vado, allenata da un tecnico navigato come Giorgio Roselli e costruita per vincere il campionato. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it