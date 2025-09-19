"Siamo contenti di giocare dopo gli ultimi mesi senza partite. La prima fase della preparazione è andata bene, siamo soddisfatti. La partita con Livorno è solo il primo momento di verifica, ne seguiranno altri due. Sarà un buon test per testare la condizione fisica e i primi meccanismi di gioco". Il direttore sportivo dei Cavalieri Union, Francesco Fusi, ha così presentato il primo test match stagionale che si svolgerà domani alle 18:30 al Montano. In programma c’è il derby toscano con il Livorno, che manca da un paio di stagioni in campionato. Allora furono gli uomini di Alberto Chiesa a prevalere, nella stagione 202324 che si concluse con il raggiungimento dei playoff a la qualificazione alla scorsa Serie A1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavalieri, primi test. Domani c’è Livorno