Cava de’ Tirreni il Grande Corteo Storico chiude la mostra per i 50 anni dell’Associazione Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo

Fede, tradizione, passione, senso di comunità e orgoglio: questi gli ingredienti che caratterizzeranno le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell’Associazione Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo. Eventi in programma. Venerdì 19 settembre – ore 19.30 Esibizione di danza del Ballet Studio di Giusy De Martino nel complesso monumentale di San Giovanni, all’interno della mostra immersiva “Fuoco! Pistonieri armati di valori”.. Sabato 20 settembre – ore 19.00 Partenza del Grande Corteo Storico da piazza Amabile con arrivo in piazza Abbro.. Ore 19.30 – Donazione della targa commemorativa alla Città di Cava de’ Tirreni, consegnata al sindaco Vincenzo Servalli. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Cava de’ Tirreni, il Grande Corteo Storico chiude la mostra per i 50 anni dell’Associazione Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo

In questa notizia si parla di: cava - tirreni

Cava de’ Tirreni, Piano di Zona S2: pubblicato l’avviso

Cava de’ Tirreni, “Poetiamo” – Poesia, musica ed emozioni al Social Tennis Club: mercoledì 23 luglio 2025, ore 20:00

Cava de’ Tirreni, usura ed estorsioni gestite dal carcere: quattro arresti nel clan Zullo

Canile di Cava De' Tirreni Vai su Facebook

Cava de’ Tirreni Archibugieri Cavalieri Bolla Pontificia animeranno la solenne processione di martedì 9 settembre con l’effige della Madonna dell’Olmo patrona della città.

La Cavese è in Serie C, festa grande a Cava de’ Tirreni tra caroselli e bandiere - Festa grande a Cava de' Tirreni: la formazione locale della Cavese ha infatti vinto il campionato di Serie D, tornando dopo soli tre anni di assenza in Serie C. Si legge su fanpage.it

A Cava de' Tirreni il corso diventa museo con Giubileo For All nel segno dell'accessibilità - Il corso porticato più grande del Sud Italia, a Cava de' Tirreni in provincia di Salerno, diventa un museo a cielo aperto grazie al progetto "Giubileo For All" promosso da Arcidiocesi ... Secondo ansa.it