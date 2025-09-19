Caterina Balivo docet Il Boho lob è il taglio cool della stagione che sta bene a tutte

Basta un cambio di look per lanciare una tendenza. E quando a cambiare è una icona di stile come Caterina Balivo, il risultato è garantito. Per il suo attesissimo ritorno in televisione a inizio settembre, la conduttrice ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli che è già il più desiderato della stagione: un caschetto mosso, fresco e versatile, che incarna alla perfezione l’essenza del Boho lob. Visualizza questo post su Instagram Un taglio che non è solo un hairlook, ma una vera e propria dichiarazione di stile: rilassato, chic e incredibilmente facile da portare. Un’ispirazione che, come suggerisce l’insegnamento di stile della Balivo, è destinata a conquistare tutte. 🔗 Leggi su Dilei.it

