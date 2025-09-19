Percorsi simili, ambizioni diverse: potremmo definire così la storia recente di Reggiana e Catanzaro, domani di fronte al "Città del Tricolore" alle 15 per la quarta di Serie B. Entrambe, infatti, hanno ottenuto la promozione in B vincendo i rispettivi gironi in C nella primavera del 2023. Fin da subito, però, organico e ambizioni dei calabresi erano ben diversi rispetto a una "semplice" salvezza. Uomo copertina capitan Pietro Iemmello, bomber nato proprio a Catanzaro: 28 gol in C decisivi, e poi due stagioni da 17 gol ciascuna in cadetteria. Per i giallorossi, quindi, subito un quinto e un sesto posto, con semifinali playoff per la A perse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Catanzaro quotato 21 milioni di euro. D'Alessandro il più anziano di tutti