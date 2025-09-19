Catania tenta rito satanico ma dà fuoco alla casa | denunciato 71enne

Le fiamme erano in grado di provocare un'esplosione capace di far saltare in aria l'intero stabile. Trovato e sequestrato un tavolo adibito ad altare, statuette raffiguranti demoni, una balestra e un machete. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Catania, tenta rito satanico ma dà fuoco alla casa: denunciato 71enne

In questa notizia si parla di: catania - tenta

Code chilometriche sulla Palermo-Catania, si tenta un'altra soluzione: una corsia diventa a doppio senso

Catania tenta di rimuovere le ganasce: denunciato in via Santa Sofia

Catania, finge di essere un agente immobiliare e tenta di vendere un terreno non suo

Catania, tenta un rito satanico e incendia la casa Per praticare un rito satanico avrebbe acceso dei fuochi all'interno della propria abitazione, in un condominio, ma la situazione sarebbe degenerata rapidamente e nella casa è divampato un pericoloso incendi - facebook.com Vai su Facebook

Catania, tenta un rito satanico e brucia la casa: indagato per strage http://dlvr.it/TN8Nky #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X

Pratica un rito satanico e gli prende fuoco casa, denunciato; Tenta un rito satanico con del liquido infiammabile, ma la casa va a fuoco: denunciato per tentata strage; Tenta un rito satanico ma la casa va a fuoco, 71enne salvato dalla polizia e denunciato.

Catania, tenta un rito satanico e brucia la casa: indagato per strage - CATANIA – Per praticare un rito satanico avrebbe acceso dei fuochi nella sua abitazione, in un condominio di via Pirandello ma la situazione è sfuggita di mano. Scrive livesicilia.it

Catania, incendio durante un rito satanico: in casa trovate armi e un altare con oggetti di stregoneria - All’interno della casa erano custodite ben sette bombole di gas, che avrebbero potuto provocare un’esplosione devastante, in grado ... Segnala catania.liveuniversity.it