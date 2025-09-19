Catania Comunità Educante al via 18 centri di attività extra scolastiche per i ragazzi dei quartieri

Il Comune avvia il progetto “Catania Comunità Educante: hub di servizi per minori”: il progetto rientra nell’ambito del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027, che segna un cambio di passo nelle politiche per l’infanzia e l’adolescenza, mettendo al centro opportunità concrete di crescita e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it