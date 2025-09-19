Catania Archeo Film 2025

Il meglio del cinema internazionale di archeologia, arte e ambiente approda anche a Catania, fra le gradinate del Teatro Antico, uno dei luoghi archeologici più “parlanti” della Sicilia, che dal 25 al 27 settembre si trasforma in una straordinaria arena cinematografica sotto le stelle.Ricco il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: catania - archeo

Il meglio del cinema internazionale di archeologia approda a Catania, fra le gradinate del teatro antico, uno dei luoghi archeologici più “parlanti” della Sicilia Quando? Dal 25 al 27 settembre con “Catania Archeofilm”, Festival internazionale del Cinema di Arch Vai su Facebook

“Catania Archeofilm”, Festival internazionale del Cinema di Archeologia, Arte, Ambiente; Catania Archeo Film 2025; Catania, Teatro greco: dal 25 settembre “Catania Archeofilm”, festival internazionale del cinema di.

Catania Archeofilm: al Teatro Antico tre serate di cinema, archeologia e grandi ospiti - Tutto pronto per “Catania Archeofilm“, il festival internazionale dedicato al cinema di archeologia, arte e ambiente, che si terrà al Teatro Antico di Catania dal 25 al 27 settembre. Riporta blogsicilia.it

Da Stromboli a Mosul, dalla prossima Pompei ai dipinti di 27mila anni: arriva “Catania Archeofilm” - Ospiti il grande Paolo Matthiae e Massimo Coltrato La grande archeologia arriva a Catania con una rassegna di film e documentari e la presenza di due cel ... Lo riporta lasicilia.it