Castelli aperti ancora una domenica di visite guidate nel novarese

Novaratoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settembre si tinge ancora dei colori di Castelli Aperti, la rassegna che da trent'anni porta alla scoperta dei tesori storici e culturali del Piemonte. Domenica 21 settembre i visitatori potranno attraversare la regione come in un grande racconto collettivo, incontrando conti che narrano la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: castelli - aperti

Torna Castelli Aperti: gli appuntamenti del 6 luglio nel novarese

Torna Castelli Aperti: gli appuntamenti del 6 luglio nel novarese

Castelli Aperti: domenica 6 luglio un viaggio incantato tra le dimore storiche nella provincia di Torino (e non solo)

: gli appuntamenti di domenica 21 settembre; Castelli aperti, ancora una domenica di visite guidate nel novarese; Castelli Aperti, gli appuntamenti di domenica 21 settembre nella Granda.

castelli aperti domenica visiteCastelli aperti, ancora una domenica di visite guidate nel novarese - Il novarese propone l'eleganza neogotica del Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello, con i suoi interni ricchi di storia e la vista sul Lago Maggiore, e il più raccolto ma affascinante Castello di ... novaratoday.it scrive

castelli aperti domenica visiteCastelli Aperti, gli appuntamenti di domenica 21 settembre nella Granda - Settembre si tinge ancora dei colori di Castelli Aperti, la rassegna che da trent’anni porta alla scoperta dei tesori storici e culturali del Piemonte. Da cuneodice.it

Cerca Video su questo argomento: Castelli Aperti Domenica Visite