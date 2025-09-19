Castelfiorentino altro colpo in gioielleria | ladri sfondano la saracinesca con una Panda
Castelfiorentino, 19 settembre 2025 - Hanno sfondato la porta d'ingresso del centro commerciale utilizzando una vettura, peraltro risultata a quanto sembra rubata. E dopo aver aperto la saracinesca della gioielleria con l'utilizzo di un flessibile, avrebbero portato via alcuni gioielli nel giro di pochi minuti. E' il furto avvenuto nella notte ai danni della gioielleria Fabiani, situata all'interno della galleria commerciale della Coop a Castelfiorentino. Le forze dell'ordine stanno indagando per risalire all'identità dei ladri, mentre non è ancora stato quantificato l'ammontare del bottino. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l'episodio sarebbe avvenuto la scorsa notte, intorno alle 3 del mattino: i malviventi sarebbero entrati sfondando l'ingresso con una Fiat Panda rubata, che avrebbero poi abbandonato al termine delle operazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: castelfiorentino - altro
