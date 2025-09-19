Castel Sismondo si illumina di verde Rimini aderisce alla Giornata Nazionale dedicata alla Sla

Riminitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Rimini aderisce alla Giornata Nazionale dedicata alla sclerosi laterale amiotrofica, promossa da Aisla  (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), partecipando alla campagna nazionale “Coloriamo l’Italia di verde”. Ieri dal tramonto Castel Sismondo si è illuminato di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: castel - sismondo

Castel Sismondo ospita "Superman" e i musei fanno il pieno: 1.200 ingressi registrati in un giorno

Castel Sismondo si illumina di verde, Rimini aderisce alla Giornata Nazionale dedicata alla Sla; Ultime notizie Rimini e provincia: notizie di oggi e ultima ora; Cronaca.

Castel Volturno, villetta a fuoco a Baia Verde: i poliziotti entrano e salvano un cane impaurito - La Polizia di Stato di Caserta è intervenuta nei giorni scorsi in località Baia Verde di Castel Volturno per segnalazione di un vasto incendio in una villetta. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Castel Sismondo Illumina Verde