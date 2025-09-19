Cassino non è terra di nessuno | il procuratore Fucci rompe il silenzio dopo le condanne
Nessuna retorica, solo fatti. E una direzione chiara: legalità e fermezza.Il procuratore capo Carlo Fucci, all'indomani delle condanne per gli attentati che hanno insanguinato la città tra maggio e luglio 2024, è intervenuto pubblicamente per lanciare un messaggio inequivocabile:"Lo Stato c'è.
Nuovo procuratore Fucci si insedia nella sede di Cassino - Il nuovo Procuratore della Repubblica di Cassino Carlo Fucci si è insediato oggi nel Palazzo di Giustizia di piazza Labriola.
Cassino, nuovo procuratore: il Csm sceglie Fucci. Ordine avvocati e Camera Penale: «Nomina di spessore» - La fumata bianca è arrivata dal plenum del Consiglio superiore della magistratura che, con 18 voti favorevoli, ha dato il via libera alla nomina ...