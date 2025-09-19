Cassano avverte | Risposta? Quella dell’Inter la valuto così Ecco cosa mi piacerebbe vedere

Cassano, ex giocatore tra le altre anche dellInter, ha commentato la vittoria in Champions dei nerazzurri. Le sue parole. Intervenuto su Viva El Futbol, Antonio Cassano, ex calciatore, ha analizzato la vittoria dell’ Inter contro l’ Ajax, sottolineando alcuni aspetti della prestazione e criticando anche alcune opinioni sollevate dai tifosi. L’ANALISI SULLA VITTORIA CONTRO L’AJAX – «Sulla carta quella dell’Inter è stata una bella risposta fino ad un certo punto: l’Ajax è una squadra di ragazzini. Io mi aspettavo una vittoria agevole, voglio vedere altre prove più complicate». Cassano ha ritenuto che la vittoria contro l’ Ajax, pur positiva, non fosse poi così impressionante, considerando la giovane età e l’esperienza limitata dei giocatori olandesi. 🔗 Leggi su Internews24.com

