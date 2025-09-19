Cassa integrazione Cisl | Situazione critica nel Ravennate ore in aumento del 18%
Segnali “di crescente fragilità, aggravati da fattori esterni”. È quanto emerge da uno studio della Cisl Romagna sul numero di ore di cassa integrazione autorizzate nel primo semestre dell'anno. “È necessaria una risposta immediata e coordinata, capace di affrontare le molteplici cause della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: cassa - integrazione
Cassa integrazione contro il caldo, stop al lavoro nelle ore a rischio
Beko riparte, ma solo ridotta. Tensioni sulla cassa integrazione
Hp Composites choc: crisi e cassa integrazione
Ex Ilva, nessun accordo al tavolo sulla cassa integrazione, nuovo tavolo il 24 settembre https://lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/1821017/ex-ilva-nessun-accordo-al-tavolo-sulla-cassa-integrazione-nuovo-tavolo-il-24-settembre.html… - X Vai su X
Drammatico incontro sulla cassa integrazione al ministero: i dirigenti spiegano che "i ricavi diminuiscono sempre più" Vai su Facebook
Cassa integrazione. Cisl Romagna: A Ravenna situazione critica; In calo le ore di cassa integrazione. Cisl Romagna: Situazione preoccupante; Cassa integrazione in Romagna, la CISL lancia l’allarme. A Ravenna +18,7% di ore autorizzate nel primo semestre 2025.
Cassa integrazione. Cisl Romagna: “A Ravenna situazione critica” - Un’analisi attenta dei dati INPS sulla cassa integrazione autorizzate del primo semestre 2025 evidenzia una situazione economica articolata in Emilia- Riporta ravennawebtv.it
Cassa integrazione, Rimini in controtendenza: ore in calo nel 2025 - Nelle tre province romagnole le ore complessive di cassa integrazione sono aumentate nel primo semestre 2025 del 5,95%, passando da 6. Secondo newsrimini.it