Caso Rivabella annullato il sequestro per il ragioniere | Manca il fumus

LECCE - Il coinvolgimento del ragioniere Luciano Ancora non riguardò tutte le fasi della vicenda Rivabella, come sostenuto dall’accusa, ma quella successiva all’erogazione del finanziamento per oltre 3milioni e 100mila euro da parte della Regione Puglia.Questa in sintesi la ragione per cui il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: caso - rivabella

Caso Rivabella, annullato il sequestro per il ragioniere: "Manca il fumus"

