Caso Rivabella annullato il sequestro per il ragioniere | Manca il fumus

Lecceprima.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Il coinvolgimento del ragioniere Luciano Ancora non riguardò tutte le fasi della vicenda Rivabella, come sostenuto dall’accusa, ma quella successiva all’erogazione del finanziamento per oltre 3milioni e 100mila euro da parte della Regione Puglia.Questa in sintesi la ragione per cui il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caso - rivabella

Caso Rivabella, annullato il sequestro per il ragioniere: “Manca il fumus”; Appalti e favori a Lecce, sequestro annullato a Rapanà: «È estraneo alla truffa per i fondi al resort Rivabella»; Rivabella, il Riesame sul consulente Rapanà: “Incarico posteriore al finanziamento sospetto”.

caso rivabella annullato sequestroAppalti e favori a Lecce, sequestro annullato a Rapanà: «È estraneo alla truffa per i fondi al resort Rivabella» - Le motivazioni della decisione del tribunale del Riesame sul ricorso presentato dal commercialista: non avrebbe avuto ruolo nei documenti con i quali Puglia Sviluppo ha erogato 3,1 milioni di euro all ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

caso rivabella annullato sequestroRivabella, il Riesame sul consulente Rapanà: “Incarico posteriore al finanziamento sospetto” - Depositate le motivazioni dei giudici della Libertà in merito alla decisione presa lo scorso agosto di ritenere illegittimo il sequestro disposto nell’ambito dell’inchiesta su presunti intrecci illeci ... Riporta lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Rivabella Annullato Sequestro