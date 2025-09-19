Caso Resinovich | Quando sarà il momento tireremo fuori i nostri assi

“Sono tranquillo. Noi siamo pronti, io e i miei avvocati, quando sarà il momento, tireremo fuori i nostri assi. Abbiamo determinate ricostruzioni, determinate cose”. Lo ha detto il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, ospite ieri della trasmissione Dentro la notizia su Canale 5. 🔗 Leggi su Triesteprima.it