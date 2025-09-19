Caso Resinovich | Quando sarà il momento tireremo fuori i nostri assi
"Sono tranquillo. Noi siamo pronti, io e i miei avvocati, quando sarà il momento, tireremo fuori i nostri assi. Abbiamo determinate ricostruzioni, determinate cose". Lo ha detto il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, ospite ieri della trasmissione Dentro la notizia su Canale 5.
Resinovich, le ultime rivelazioni di Sterpin: «C'è un mandante e un esecutore. Il movente? Visintin senza Lilly non poteva permettersi quella vita». Stasera il caso a Quarto Grado
Quarto Grado, un’esclusiva sul caso di Liliana Resinovich. L’intervista a Claudio Sterpin
Caso Resinovich, il gip sulla frattura alla vertebra T2: ecco com’è andata. Fissato l’incidente probatorio
Caso #Resinovich, la mossa di Sebastiano: "Arrestatemi". Il caso dei dati cancellati #liliana #dentrolanotizia #18settembre
Il caso delle morte di Liliana Resinovich si sposta ad Ancona, dove all'Istituto di medicina legale i periti nominati dalla giudice per le indagini preliminare Flavia Mangiante inizieranno le nuove analisi sui reperti
Liliana Resinovich, la mossa del marito Sebastiano: "Arrestatemi". Il caso dei dati cancellati - Sebastiano Visintin è l'unico indagato per la morte di sua moglie, Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ...
Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich: "A questo punto arrestatemi" - L'uomo, unico indagato per la morte della 63enne, è stato ospite della trasmissione televisiva "Dentro la notizia", in onda su Canale 5: "Non ho niente a che fare con la scomparsa di mia moglie"