Dopo l’accordo tra la Procura di Perugia e la difesa di Emiliano Volpe, parla Michele Prospero, padre dello studente suicidatosi in diretta chat a gennaio a Perugia. “Il ragazzo che lo ha aizzato a uccidersi non ha mai avuto una parola di rimorso né di scuse. Non posso accettare. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Caso Prospero: “I giudici rifiutino quel patto vergognoso. Giustizia per la morte di Andrea”