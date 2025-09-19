Caso Prospero | I giudici rifiutino quel patto vergognoso Giustizia per la morte di Andrea

19 set 2025

Dopo l’accordo tra la Procura di Perugia e la difesa di Emiliano Volpe, parla Michele Prospero, padre dello studente suicidatosi in diretta chat a gennaio a Perugia. “Il ragazzo che lo ha aizzato a uccidersi non ha mai avuto una parola di rimorso né di scuse. Non posso accettare. 🔗 Leggi su Repubblica.it

caso prospero giudici rifiutinoCaso Prospero, il 18enne vuole patteggiare a due anni e mezzo. Il padre della vittima: "Vergognoso" - Il ragazzo accusato di istigazione al suicidio ha l'ok della procura per sostituire la pena con lavori di pubblica utilità ... Da corrieredellumbria.it

Caso Prospero, il 18enne non risponde al giudice - L'arrivo in tribunale con l'auto che accede direttamente al garage sotterraneo per dribblare le telecamere. Riporta rainews.it

