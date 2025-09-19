Caso Maurizio Rebuzzini il racconto del figlio Filippo | Ho tentato di salvarlo non credo che qualcuno possa averlo ucciso

Tra padre e figlio esisteva anche un rapporto professionale: lavoravano insieme da tempo. Tuttavia, risulta agli atti una violenta lite tra i due nel 2019, che non ha però avuto conseguenze legali Non rispondeva al telefono da ore e, preoccupato, Filippo Rebuzzini, 44 anni, ha deciso di andar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caso Maurizio Rebuzzini, il racconto del figlio Filippo: "Ho tentato di salvarlo, non credo che qualcuno possa averlo ucciso"

