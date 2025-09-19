Caso Kimmel | pressioni politiche e ripercussioni sulle tv locali

l'espansione del caso Kimmel: implicazioni politiche e mediatiche. La sospensione del celebre Jimmy Kimmel Live!, trasmissione storica della ABC, ha suscitato un forte clamore a livello internazionale. La vicenda si è trasformata in un vero e proprio fronte di scontro tra politica, aziende televisive e opinione pubblica, evidenziando le tensioni tra libertà di espressione e pressioni istituzionali. risvolti politici e reazioni istituzionali. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso parole forti riguardo alla sospensione, lodando il ruolo della FCC (Commissione federale per le comunicazioni) e ventilando la possibilità di revocare licenze alle reti considerate troppo critiche nei confronti dell'amministrazione.

Jimmy Kimmel, show interrotto dopo la critiche a Trump sul caso Charlie Kirk

La libertà d'espressione è sotto assedio? Perché il caso Jimmy Kimmel è un campanello d'allarme

Cruciani: “L’ABC ha cancellato la trasmissione di Jimmy Kimmel, comico anti Trump molto influente negli USA. Sono contrarissimo a qualsiasi censura nei confronti di chi ha opinioni diverse come in questo caso. Libertà di parola assoluta per chiunque critichi - X Vai su X

La decisione di sospendere a tempo indeterminato il talk show (sulla Abc) del comico Jimmy Kimmel in onda dal 2003 riassume tutti i problemi, o quasi, che attualmente affliggono l’America. La lista è lunga. È vero che i talk show tradizionali dei tre network – - facebook.com Vai su Facebook

Caso Kimmel, lo scontro si allarga: pressioni politiche e tv locali in fuga - La sospensione di Jimmy Kimmel sta divetando un caso di importanza davvero internazionale, ecco perché questo caso può cambiare la tv USA. Lo riporta msn.com

Hollywood contro ABC: il caso Kimmel infiamma il dibattito sulla libertà di parola - Dopo le pressioni della Federal Communications Commission, la rete sospende Jimmy Kimmel Live! Come scrive ticinonews.ch