Caso Almasri la maggioranza avvia l’iter in Giunta per salvare il braccio destro di Nordio Bartolozzi Insorgono le opposizioni | Votazione farsa
Tutto secondo copione. Come ampiamente previsto, ieri la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha votato (con i soli voti del centrodestra, perché le opposizioni hanno rifiutato di partecipare) la richiesta alla Procura di Roma e al Tribunale dei ministri degli atti riguardanti Giusi Bartolozzi, la capa di gabinetto del Ministro Carlo Nordio, indagata per false dichiarazioni ai pubblici ministeri sul caso Almasri. Secondo gli inquirenti, infatti, le sue dichiarazioni sull’iter che portò alla liberazione del generale libico e al suo rimpatrio, nonostante fosse ricercato dalla Corte penale internazionale per supposti crimini contro l’umanità, sono state ritenute “inattendibili e mendaci”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: caso - almasri
Caso Almasri, il ministero di Nordio e quello scambio mail. «Serve un atto urgente»
Boccia (Pd): Caso Almasri, Nordio non può essere ministro della giustizia e mentire sulla giustizia – Il video
Il giurista Mirabelli sul caso Almasri: “La ragione è stata politica. Difficile si vada a processo”
La strategia del centro destra per salvare Bartolozzi nel caso Almasri. La maggioranza chiede chiarimenti alle toghe sulla capo di gabinetto. Ma punta al ricorso alla Corte costituzionale. Di @ErmesAntonucci - X Vai su X
Altalex Settimanale: AI e formazione giuridica, uso di dati sanitari, caso Almasri, la Cassazione n. 30123/2025 in tema di #maltrattamenti a #scuola e diritto al risarcimento e l'intervista a Gian Luigi Gatta sul futuro del diritto penale >> Ascolta il podcast di Altal Vai su Facebook
Caso Almasri, la destra avvia iter per scudare Bartolozzi: oggi chiederà gli atti al Tribunale dei ministri; Caso Almasri, la destra dà il via all’iter per salvare Bartolozzi: l’ok alla Camera; Caso Almasri: 5 sedute, ministri invitati a “fornire chiarimenti” e 3 voti distinti.
Caso Almasri, la maggioranza avvia l’iter in Giunta per salvare il braccio destro di Nordio, Bartolozzi. Insorgono le opposizioni: “Votazione farsa” - La maggioranza mira al conflitto di attribuzioni per "scudare" la capa di gabinetto di Nordio, indagata per reato connesso nel caso Almasri ... Secondo lanotiziagiornale.it
Caso Almasri, la destra avvia iter per scudare Bartolozzi: oggi chiederà gli atti al Tribunale dei ministri - Centrodestra avvia l'iter per garantire lo scudo alla capo gabinetto di Nordio, indagata per false dichiarazioni ai pm ... Da ilfattoquotidiano.it