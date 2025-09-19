Caso Almasri la maggioranza avvia l’iter in Giunta per salvare il braccio destro di Nordio Bartolozzi Insorgono le opposizioni | Votazione farsa

Tutto secondo copione. Come ampiamente previsto, ieri la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha votato (con i soli voti del centrodestra, perché le opposizioni hanno rifiutato di partecipare) la richiesta alla Procura di Roma e al Tribunale dei ministri degli atti riguardanti Giusi Bartolozzi, la capa di gabinetto del Ministro Carlo Nordio, indagata per false dichiarazioni ai pubblici ministeri sul caso Almasri. Secondo gli inquirenti, infatti, le sue dichiarazioni sull’iter che portò alla liberazione del generale libico e al suo rimpatrio, nonostante fosse ricercato dalla Corte penale internazionale per supposti crimini contro l’umanità, sono state ritenute “inattendibili e mendaci”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

