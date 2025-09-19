Caso Almasri Il centrodestra cerca lo scudo per Bartolozzi

Quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta per le Autorizzazioni di Montecitorio ha approvato l’istanza del centrodestra di chiedere al Tribunale dei ministri e alla Procura chiarimenti sulla capo di gabinetto del ministero della giustizia Giusy Bartolozzi nell’ambito della vicenda Almasri, generale libico rimpatriato dall’Italia nonostante le accuse della Corte penale internazionale. Si tratta del primo passo per provare a salvare la braccio destro del ministro Nordio dal processo. Bartolozzi è indagata per dichiarazioni mendaci al pm ma non per i reati in concorso con gli altri componenti del governo (il Guardasigilli, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano) per i quali il tribunale dei ministri ha chiesto al Parlamento un’autorizzazione a procedere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

