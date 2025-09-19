Caso Almasri Bonelli Avs | Nordio vorrebbe salvare la sua capo di gabinetto sono la nuova casta – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2025 "Il Governo Meloni si è trasformato in una vera e propria casta sulla vicenda Almasri. Ora il Ministro Nordio, imputato e sottoposto alla Giunta per Autorizzazione, vorrebbe salvare la sua capo di gabinetto con l'immunità" così il deputato Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa edizione si parla di caso Almasri, migranti e Dl Giustizia
Altalex Settimanale: AI e formazione giuridica, uso di dati sanitari, caso Almasri, la Cassazione n. 30123/2025 in tema di #maltrattamenti a #scuola e diritto al risarcimento e l'intervista a Gian Luigi Gatta sul futuro del diritto penale
