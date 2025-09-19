Casi di codice rosso | otto in dieci giorni tra Valle Brembana e Isola

CARABINIERI DI ZOGNO. Violenza di genere, da inizio anno oltre 180 casi trattati dai carabinieri di Zogno. Solo negli ultimi dieci giorni, otto episodi da «codice rosso». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Casi di «codice rosso»: otto in dieci giorni tra Valle Brembana e Isola

Picchia la vicina con un bastone, uomo prende a pugni la moglie per gelosia: due casi di "codice rosso" nel Cilento

TAR Liguria: in caso di conflitto tra Codice e Allegati prevale la norma codicistica - LavoriPubblici

Casi di «codice rosso»: otto in dieci giorni tra Valle Brembana e Isola - Con gli ultimi interventi, il numero dei reati di violenza di genere trattati nel 2025 dalla Compagnia Carabinieri di Zogno, che copre l’intera Valle Brembana e parte dell’Isola Bergamasca, ha ... Segnala ecodibergamo.it

Procura di Udine, 'aumentano i casi di Codice rosso' - "Purtroppo i dati statistici dimostrano una tendenza all'aumento del numero dei procedimenti per Codice Rosso, nonché la necessità di una sempre maggiore professionalità in tale settore". ansa.it scrive